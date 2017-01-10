Фестиваль колядок та щедрівок відбувся у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерської лаври відбувся VI Всеукраїнський фестиваль колядок і щедрівок “Різдвяний передзвін”, передає кореспондент УНН.
“Нашим народом складені прекрасні піснеспіви, які нагадують нам не тільки про Різдво Христа, але й розкривають догматичне вчення церкви”, — зауважив голова комітету фестивалю архімандрит Іларіон.
Так, прихожани церкви й шанувальники хорового співу могли насолодитися цими піснеспівами у виканні колективів із різних куточків України.
На фестиваль, який вже вшосте проводиться під патронатом митрополита Вишгородського та Чорнобильського Павла, намісника Києво-Печерської лаври, завітали хор храму ікони Божої Матері “Живоносне джерело”, хорова капела “Дзвіночок” Київського палацу дітей та юнацтва, муніципальна академічна чоловіча хорова капела ім. Л. Ревуцького, фольклорна група “Мокоші” Вінницького державного інституту музики, хорова капела Національної академії наук України “Золоті ворота”, академічний камерний хор ім. Д. Бортнянського м. Чернігів.
До того ж, в рамках заходу відбувся збір коштів на лікування дітей з онкологічними захворюваннями.
Як повідомляв УНН, фестиваль вертепів та колядницьких гуртів вперше відбудеться в Ужгороді.