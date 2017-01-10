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Фестиваль колядок и щедривок состоялся в Киеве

Фестиваль колядок и щедривок состоялся в Киеве

Киев • УНН

 • 14170 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерской лавры состоялся VI Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок "Рождественский перезвон", передает корреспондент УНН.

"Нашим народом сложены прекрасные песнопения, напоминающие нам не только о Рождестве Христа, но и раскрывают догматическое учение церкви", - отметил председатель комитета фестиваля архимандрит Иларион.

Так, прихожане церкви и поклонники хорового пения могли насладиться этими песнопениями в исполнении коллективов из разных уголков Украины.

 Фестиваль, который уже в шестой раз проводится под патронатом митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, наместника Киево-Печерской лавры, посетили хор храма иконы Божией Матери "Живоносный источник", хоровая капелла "Дзвиночок" Киевского дворца детей и юношества, муниципальная академическая мужская хоровая капелла им. Л. Ревуцкого, фольклорная группа "Мокоши" Винницкого государственного института музыки, хоровая капелла Национальной академии наук Украины "Золотые ворота", академический камерный хор им. Д. Бортнянского г. Чернигов.

К тому же, в рамках мероприятия состоялся сбор средств на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

Как сообщал УНН, фестиваль вертепов и колядницких групп впервые состоится в Ужгороде.

Украинские Национальные Новости

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