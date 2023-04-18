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Фестиваль Coachella оштрафували на 117 тис. дол. за порушення комендантської години три ночі поспіль

Фестиваль Coachella оштрафували на 117 тис. дол. за порушення комендантської години три ночі поспіль

Київ • УНН

 • 1052242 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Фестиваль музики і мистецтва в долині Коачелла в США Coachella був оштрафований на 117 000 доларів за порушення комендантської години в каліфорнійському місті Індіо, підтвердили Pitchfork представники міста, пише УНН.

Деталі

Фестиваль мав завершитися до опівночі за місцевим часом у неділю ввечері, але виступ Френка Оушена як хедлайнера тривав приблизно на 25 хвилин довше. 

Виступ хедлайнера Оушена в неділю розпочався майже на годину пізніше запланованого.

Окрім того, Coachella також порушила комендантську годину, що розпочиналася о 1:00 за місцевим часом, у п'ятницю і суботу на 25 і 22 хвилини відповідно.

Доповнення

Штрафи є частиною угоди між містом Індіо та компанією Goldenvoice, що проводить фестиваль, яка набула чинності ще 2013 року. У цьому документі вказується, що порушення комендантської години на п'ять хвилин призведе до штрафу в 20 000 доларів. Кожна хвилина після цього коштує 1000 доларів за хвилину. Штрафи йдуть до загального фонду Індіо, який використовується для покриття операційних витрат, громадських робіт, на поліцію і пожежні служби.

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