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Фестиваль Coachella оштрафовали на 117 тыс. долл. за нарушение комендантского часа три ночи подряд

Фестиваль Coachella оштрафовали на 117 тыс. долл. за нарушение комендантского часа три ночи подряд

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Фестиваль музыки и искусства в долине Коачелла в США Coachella был оштрафован на 117 000 долларов за нарушение комендантского часа в калифорнийском городе Индио, подтвердили Pitchfork представители города, пишет УНН.

Детали

Фестиваль должен был завершиться к полуночи по местному времени в воскресенье вечером, но выступление Фрэнка Оушена в качестве хедлайнера продлилось примерно на 25 минут дольше. Кроме того, Coachella также нарушила комендантский час, что начинался в 1:00 по местному времени, в пятницу и субботу на 25 и 22 минуты соответственно.

Выступление хедлайнера Оушена в воскресенье началось почти на час позже запланированного.

Дополнение

Штрафы являются частью соглашения между городом Индио и компанией Goldenvoice, проводящей фестиваль, которое вступило в силу еще в 2013 году. В этом документе указывается, что нарушение комендантского часа на пять минут приведет к штрафу в размере 20 000 долларов. Каждая минута после этого стоит 1000 долларов за минуту. Штрафы идут в Общий фонд Индио, который используется для покрытия операционных расходов, общественных работ, на полицию и пожарные службы.

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