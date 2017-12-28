Фесенко вийшов переможцем з "українського дербі" в баскетбольному чемпіонаті Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. БК “Авеліно” центрового збірної України Кирила Фесенка перемогло “Орландіну” іншого українця Дениса Яковлєва в матчі 12 туру чемпіонату Італії — 97:69, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
Фесенко за 18 хвилин на майданчику набрав 7 очок (2/3 двоочкові, 3/3 штрафні), зробив 3 підбирання і 1 передачу. Яковлєв (3/6 двоочокві, 1/2 триочкові) за 30 хвилин набрав 9 очок.
Зазначимо, що “Авеліно зберігає за собою друге місце в турнірній таблиці — 9 перемог. “Орландіна” на 11 місці — 5 виграшів.
Як повідомлялося раніше, Фесенко видав найрезультативніший виступ Ліги чемпіонів за кар’єру.