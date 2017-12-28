Фесенко вышел победителем из "украинского дерби" в баскетбольном чемпионате Италии

Фесенко за 18 минут на площадке набрал 7 очков (2/3 двухочковые, 3/3 штрафные), сделал 3 подбора и 1 передачу. Яковлев (3/6 двухчовые, 1/2 трехочковые) за 30 минут набрал 9 очков.

Отметим, что “Авелино сохраняет за собой второе место в турнирной таблице — 9 побед. “Орландина” на 11 месте — 5 выигрышей.

Как сообщалось ранее, Фесенко выдал самое результатиное выступление Лиги чемпионов за карьеру.