Фесенко став найрезультативнішим баскетболістом у єврокубковій грі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У Кубку Європи ФІБА відбулися перші поєдинки 1/8 фіналу турніру в якому взяв участь центровий збірної України Кирило Фесенко, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Італійський "Авеліно" центрового Фесенка зіграв вдома внічию проти білоруського "Цмокі-Мінськ" – 70:70.
Український легіонер став найрезультативнішим і найефективнішим у матчі. За 29 хвилин він набрав 24 очка (10/12 двоочкові), 15 підбирань, 1 передачу, 1 блок-шот. Показник ефективності склав "+32".
Окрім того, Фесенко став найкращим гравцем за підбираннями серед усіх учасників матчів 1/8 фіналу та продемонстрував третій показник результативності серед усіх гравців 8-ми зустрічей.
Примітно, що литовський "Ювентус" іншого гравця збірної України Максима Корнієнка обіграв вдома "Альбу" 87:74. Наш земляк провів на паркеті 12 хвилин – 2 очки, 5 підбирань, 1 передача при 3 фолах.
Додамо, що матч-відповідь за участі "Авеліно" пройде 14 березня в Мінську.
Нагадаємо, найкращим баскетболістом лютого Суперліги Парі-Матч став баскетболіст збірної України Олександр Кольченко.