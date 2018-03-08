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Фесенко став найрезультативнішим баскетболістом у єврокубковій грі

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КИЇВ. 8 березня. УНН. У Кубку Європи ФІБА відбулися перші поєдинки 1/8 фіналу турніру в якому взяв участь центровий збірної України Кирило Фесенко, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.

Італійський "Авеліно" центрового Фесенка зіграв вдома внічию проти білоруського "Цмокі-Мінськ" – 70:70.

Український легіонер став найрезультативнішим і найефективнішим у матчі. За 29 хвилин він набрав 24 очка (10/12 двоочкові), 15 підбирань, 1 передачу, 1 блок-шот. Показник ефективності склав "+32".

Окрім того, Фесенко став найкращим гравцем за підбираннями серед усіх учасників матчів 1/8 фіналу та продемонстрував третій показник результативності серед усіх гравців 8-ми зустрічей.

Примітно, що литовський "Ювентус" іншого гравця збірної України Максима Корнієнка обіграв вдома "Альбу" 87:74. Наш земляк провів на паркеті 12 хвилин – 2 очки, 5 підбирань, 1 передача при 3 фолах.

Додамо, що матч-відповідь за участі "Авеліно" пройде 14 березня в Мінську.

Нагадаємо, найкращим баскетболістом лютого Суперліги Парі-Матч став баскетболіст збірної України Олександр Кольченко.

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