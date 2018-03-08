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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 45843 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 50303 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 100189 просмотра

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Фесенко стал самым результативным баскетболистом в еврокубковой игре

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КИЕВ. 8 марта. УНН. В Кубке Европы ФИБА состоялись первые поединки 1/8 финала турнира в котором принял участие центровой сборной Украины Кирилл Фесенко, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Итальянский "Авелино" центрового Фесенко сыграл дома вничью против белорусского "чмок-Минск" - 70:70.

Украинский легионер стал самым и эффективным в матче. За 29 минут он набрал 24 очка (10/12 двухочковые), 15 подборов, 1 передачу, 1 блок-шот. Показатель эффективности составил "+32".

Кроме того, Фесенко стал лучшим игроком по подборам среди всех участников матчей 1/8 финала и продемонстрировал третий показатель результативности среди всех игроков 8-ми встреч.

Примечательно, что литовский "Ювентус" другого игрока сборной Украины Максима Корниенко обыграл дома "Альбу" 87:74. Наш земляк провел на паркете 12 минут - 2 очка, 5 подборов, 1 передача при 3 фолах.

Добавим, что ответный матч с участием "Авелино" пройдет 14 марта в Минске.

Напомним, лучшим баскетболистом февраля Суперлиги Пари-Матч стал баскетболист сборной Украины Александр Кольченко.

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