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Фермери зорали і засіяли об'єкт культурної спадщини: відкрито провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Фермерське господарство під Черкасами провело розорення та засівання сільськогосподарським культурами археологічного об’єкту культурної спадщини "Лесеві могили". З цього приводу відкрито провадження. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Черкаської області.

"Прокуратура звернулась до суду з позовом про розірвання договору оренди, зобов’язання відповідача звільнити неправомірно використовувані землі історико-культурного призначення та повернути понад 50 гектарів сільськогосподарських земель орієнтовною вартістю понад 50 млн грн, умови оренди яких грубо порушено орендарем", - повідомили у відомстві.

У прокуратурі вказали, що "здійснюючи господарську діяльність на орендованій земельній ділянці, фермерське господарство знехтувало законодавчо встановлений обов’язок по охороні археологічного об’єкту культурної спадщини - курганної групи із 15 насипів - "Лесеві могили" загальною площею 1,5 га в адміністративних межах Вергунівської сільської ради Черкаського району".

"Суб’єктом господарювання не лише не забезпечено належний правовий режим використання вказаного об’єкту, а й проведено його розорення та засівання сільськогосподарським культурами, що грубо суперечить вимогам чинного законодавства та порушує державні інтереси в галузі охорони культурної спадщини", - додали у відомстві.

Зазначається, що прокуратурою заявлено відповідний позов, за яким господарським судом Черкаської області відкрито провадження.

Нагадаємо, у жовтні було відкрито касаційне провадження щодо знищення садиби XIX століття в Києві.

Українські Національні Новини

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