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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110111 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112721 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111224 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 123192 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103693 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107149 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107445 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131756 просмотра

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Фермеры вспахали и засеяли объект культурного наследия: открыто производство

Фермеры вспахали и засеяли объект культурного наследия: открыто производство

Киев  •  УНН

 • 16289 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Фермерское хозяйство под Черкассами распахали и засеяли сельскохозяйственными культурами археологический объект культурного наследия "Лесевы могилы". По этому поводу открыто производство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

"Прокуратура обратилась в суд с иском о расторжении договора аренды, обязательства ответчика освободить неправомерно используемые земли историко-культурного назначения и вернуть более 50 гектаров сельскохозяйственных земель ориентировочной стоимостью свыше 50 млн грн, условия аренды которых грубо нарушены арендатором", - сообщили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что "осуществляя хозяйственную деятельность на арендованном земельном участке, фермерское хозяйство проигнорировало законодательно установленую обязанность по охране археологического объекта культурного наследия - курганной группы из 15 насыпей - "Лесевы могилы" общей площадью 1,5 га в административных пределах Вергуновского сельского совета Черкасского района".

"Субъектом хозяйствования не только не обеспечено надлежащий правовой режим использования указанного объекта, но и проведено его распашку и засев сельскохозяйственными культурами, что грубо противоречит требованиям действующего законодательства и нарушает государственные интересы в области охраны культурного наследия", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что прокуратурой заявлен соответствующий иск, по которому хозяйственным судом Черкасской области открыто производство.

Напомним, в октябре было открыто кассационное производство по уничтожению усадьбы XIX века в Киеве.

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