Фермеры вспахали и засеяли объект культурного наследия: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Фермерское хозяйство под Черкассами распахали и засеяли сельскохозяйственными культурами археологический объект культурного наследия "Лесевы могилы". По этому поводу открыто производство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.
"Прокуратура обратилась в суд с иском о расторжении договора аренды, обязательства ответчика освободить неправомерно используемые земли историко-культурного назначения и вернуть более 50 гектаров сельскохозяйственных земель ориентировочной стоимостью свыше 50 млн грн, условия аренды которых грубо нарушены арендатором", - сообщили в ведомстве.
В прокуратуре отметили, что "осуществляя хозяйственную деятельность на арендованном земельном участке, фермерское хозяйство проигнорировало законодательно установленую обязанность по охране археологического объекта культурного наследия - курганной группы из 15 насыпей - "Лесевы могилы" общей площадью 1,5 га в административных пределах Вергуновского сельского совета Черкасского района".
"Субъектом хозяйствования не только не обеспечено надлежащий правовой режим использования указанного объекта, но и проведено его распашку и засев сельскохозяйственными культурами, что грубо противоречит требованиям действующего законодательства и нарушает государственные интересы в области охраны культурного наследия", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что прокуратурой заявлен соответствующий иск, по которому хозяйственным судом Черкасской области открыто производство.
Напомним, в октябре было открыто кассационное производство по уничтожению усадьбы XIX века в Киеве.