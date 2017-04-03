Фермери на Запоріжжі досі не отримали понад 140 тис. грн компенсацій за вилучених свиней
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Запорізькій області компенсації за вилучених у зв’язку із африканською чумою свиней фермерам не виплачені. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у прес-службі Запорізької ОДА.
“В поточному році станом на 29 березня 2017 року компенсація грошової вартості власникам знищених тварин в епізоотичних осередках по африканській чумі свиней в Запорізькій області складає 241,8 тис. гривень, з яких виплачено 110,4 тис. гривень”, — йдеться у повідомленні ОДА.
Також у Запорізькій ОДА додали, що у минулому році в регіоні випадків захворювання поголів’я свиней на африканську чуму свиней не було.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, фермери Київщини досі не отримали понад 1 млн грн компенсацій за вилучених свиней.
За словами нардепа С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.
Додамо, збитки через АЧС вже сягнули більше 1 млрд грн.