Фермеры Запорожской области до сих пор не получили более 140 тыс. грн компенсаций за изъятых свиней

“В текущем году по состоянию на 29 марта 2017 компенсация денежной стоимости владельцам уничтоженных животных в эпизоотических очагах по африканской чуме свиней в Запорожской области составляет 241,8 тыс. гривен, из которых выплачено 110,4 тыс. гривен”, — говорится в сообщении ОГА.

Также в Запорожской ОГА добавили, что в прошлом году в регионе случаев заболевания поголовья свиней африканской чумой свиней не было.

Напомним, как сообщал УНН, фермеры Киевской области до сих пор не получили более 1 млн грн компенсаций за изъятых свиней.

По словам нардепа С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС .

Добавим, убытки из-за АЧС уже достигли более 1 млрд грн.