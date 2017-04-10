Фермери дев’яти областей досі чекають компенсацій за вилучених через АЧС свиней
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Фермери Вінницької, Луганської, Хмельницької, Полтавської, Кіровоградської, Запорізької, Київської, Черкаської, Чернігівської областей очікують 6 млн 253 тис. грн компенсацій за вилучених свиней через карантин, пов'язаний із африканською чумою свиней. Про це УНН повідомили у відповідь на запити у названих ОДА.
Так, за наслідками АЧС на Вінниччині не виплачено майже 694 тис. 572 грн компенсацій.
Водночас фермери Луганщини досі не отримали 82 тис. 770 грн компенсацій за вилучених свиней.
У Хмельницькій області за постраждалих від АЧС свиней у 2016 році фермерам досі не виплачено 250 тис. грн компенсацій.
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За наслідками АЧС на Полтавщині фермерам досі не компенсовані 76 тис. грн.
На Кіровоградщині за наслідками АЧС не виплатили майже 4 млн грн компенсацій.
Фермери на Запоріжжі досі не отримали понад 140 тис. грн компенсацій за вилучених свиней.
Водночас фермери Київщини досі не отримали понад 1 млн грн компенсацій за вилучених свиней
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Додамо, що у Черкаській ОДА повідомили, що минулого року компенсації за АЧС фермерам не платили, проте не зазначили, про яку суму йдеться.
У той же час фермери на Чернігівщині не отримали компенсації за понад 400 знищених свиней, проте сума, на яку очікують домогосподарства, у відповідь на запит УНН вказана не була.
Як повідомляють в обласних адміністраціях, виплати компенсацій тривають.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у березні поточного року на запити УНН уповноважені держоргани не змогли повідомити про стан виплати компенсацій постраждалим від АЧС.
Також нагадаємо, з початку року в Україні виявили більше 90 нових випадків АЧС.
За словами експертів, замість боротьби з АЧС держава просто перетворилася на статиста.
У ВРУ з цього приводу вже звернулися до КМУ та Президента.
А за словами нардепа С.Тригубенка, ЄС більше не буде поблажливим до неспроможності України побороти АЧС.