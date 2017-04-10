Фермеры девяти областей до сих пор ждут компенсаций за изъятых из-за АЧС свиней

Так, по результатам АЧС в Винницкой области не выплачено почти 694 тыс. 572 грн компенсаций.

В то же время фермеры Луганской области до сих пор не получили 82 тыс. 770 грн компенсаций за изъятых свиней.

В Хмельницкой области за пострадавших от АЧС свиней в 2016 году фермерам еще не выплачены 250 тыс. грн компенсаций.

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По результатам АЧС в Полтавской области фермерам до сих пор не компенсированы 76 тыс. грн.

В Кировоградской области по результатам АЧС не выплатили почти 4 млн грн компенсаций.

Фермеры в Запорожской области до сих пор не получили более 140 тыс. грн компенсаций за изъятых свиней.

В то же время фермеры Киевской области до сих пор не получили более 1 млн грн компенсаций за изъятых свиней.

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Добавим, что в Черкасской ОГА сообщили, что в прошлом году компенсации за АЧС фермерам не платили, однако не указали, о какой сумме идет речь.

В то же время фермеры в Черниговской области не получили компенсации за более 400 уничтоженных свиней, однако сумма, на которую ожидают домохозяйства, в ответ на запрос УНН указана не была.

Как сообщают в областных администрациях, выплаты компенсаций продолжаются.

Напомним, как сообщал УНН, в марте текущего года на запросы УНН уполномоченные госорганы не смогли сообщить о состоянии выплаты компенсаций пострадавшим от АЧС.

Также напомним, с начала года в Украине обнаружили более 90 новых случаев АЧС.

По словам экспертов, вместо борьбы с АЧС государство просто превратилось в статиста.

В ВРУ по этому поводу уже обратились к КМУ и Президента.

А по словам нардепа С.Тригубенко, ЕС больше не будет снисходительным к несостоятельности Украины побороть АЧС.