Фермеры девяти областей до сих пор ждут компенсаций за изъятых из-за АЧС свиней

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 44627 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103448 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158930 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117522 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117176 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112943 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104554 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107149 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103636 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154197 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Фермеры девяти областей до сих пор ждут компенсаций за изъятых из-за АЧС свиней

Фермеры девяти областей до сих пор ждут компенсаций за изъятых из-за АЧС свиней

Киев  •  УНН

 • 8963 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Фермеры Винницкой, Луганской, Хмельницкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Киевской, Черкасской, Черниговской областей ожидают 6 млн 253 тыс. грн компенсаций за изъятых свиней из-за карантина, связанный с африканской чумой свиней. Об этом УНН сообщили в ответ на запросы в названных ОГА.

Так, по результатам АЧС в Винницкой области не выплачено почти 694 тыс. 572 грн компенсаций.

В то же время фермеры Луганской области до сих пор не получили 82 тыс. 770 грн компенсаций за изъятых свиней.

В Хмельницкой области за пострадавших от АЧС свиней в 2016 году фермерам еще не выплачены 250 тыс. грн компенсаций.

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По результатам АЧС в Полтавской области фермерам до сих пор не компенсированы 76 тыс. грн.

В Кировоградской области по результатам АЧС не выплатили почти 4 млн грн компенсаций.

Фермеры в Запорожской области до сих пор не получили более 140 тыс. грн компенсаций за изъятых свиней.

В то же время фермеры Киевской области до сих пор не получили более 1 млн грн компенсаций за изъятых свиней.

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Добавим, что в Черкасской ОГА сообщили, что в прошлом году компенсации за АЧС фермерам не платили, однако не указали, о какой сумме идет речь.

В то же время фермеры в Черниговской области не получили компенсации за более 400 уничтоженных свиней, однако сумма, на которую ожидают домохозяйства, в ответ на запрос УНН указана не была.

Как сообщают в областных администрациях, выплаты компенсаций продолжаются.

Напомним, как сообщал УНН, в марте текущего года на запросы УНН уполномоченные госорганы не смогли сообщить о состоянии выплаты компенсаций пострадавшим от АЧС.

Также напомним, с начала года в Украине обнаружили более 90 новых случаев АЧС.

По словам экспертов, вместо борьбы с АЧС государство просто превратилось в статиста.

В ВРУ по этому поводу уже обратились к КМУ и Президента.

А по словам нардепа С.Тригубенко, ЕС больше не будет снисходительным к несостоятельности Украины побороть АЧС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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