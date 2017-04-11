Фермерам на Рівненщині минулого року компенсації за АЧС виплатили у повному обсязі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Внаслідок ліквідації спалахів африканської чуми свиней у Рівненській області у 2016 році була виплачена компенсація у сумі 209 тис. грн, у 2017 році – 28,8 тис. грн. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Рівненській ОДА.
Також в ОДА зазначили, що перед фермерами відсутня заборгованість компенсацій за АЧС.
“Внаслідок ліквідації спалахів африканської чуми свиней, відповідно до рішень державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при райдержадміністраціях, у 2016 році була виплачена компенсація в сумі 209 тис. грн; у 2017 році - 28,8 тис. грн. Компенсація виплачена у повному обсязі”, — зазначили в ОДА.
Натомість, фермери дев’яти областей досі чекають компенсацій за вилучених через АЧС свиней.
Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.