Фермерам в Ровенской обл. в прошлом году компенсации по АЧС выплатили в полном объеме
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Вследствие ликвидации вспышек африканской чумы свиней в Ровенской области в 2016 году была выплачена компенсация в сумме 209 тыс. грн, в 2017 году — 28,8 тыс. грн. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Ровенской ОГА.
Также в ОГА отметили, что перед фермерами отсутствует задолженность компенсаций за АЧС.
“В результате ликвидации вспышек африканской чумы свиней, в соответствии с решениями государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при райгосадминистрациях, в 2016 году была выплачена компенсация в сумме 209 тыс. грн; в 2017 году — 28,8 тыс. грн. Компенсация выплачена в полном объеме,” — отметили в ОГА.
Зато, фермеры девяти областей до сих пор ждут компенсаций за изъятых из-за АЧС свиней.
Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.