Фермерам в Ровенской обл. в прошлом году компенсации по АЧС выплатили в полном объеме

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 44608 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103445 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158924 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117519 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117175 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112942 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104554 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107149 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103636 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154194 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Фермерам в Ровенской обл. в прошлом году компенсации по АЧС выплатили в полном объеме

Фермерам в Ровенской обл. в прошлом году компенсации по АЧС выплатили в полном объеме

Киев  •  УНН

 • 13495 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Вследствие ликвидации вспышек африканской чумы свиней в Ровенской области в 2016 году была выплачена компенсация в сумме 209 тыс. грн, в 2017 году — 28,8 тыс. грн. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Ровенской ОГА.

Также в ОГА отметили, что перед фермерами отсутствует задолженность компенсаций за АЧС.

“В результате ликвидации вспышек африканской чумы свиней, в соответствии с решениями государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при райгосадминистрациях, в 2016 году была выплачена компенсация в сумме 209 тыс. грн; в 2017 году — 28,8 тыс. грн. Компенсация выплачена в полном объеме,” — отметили в ОГА.

Зато, фермеры девяти областей до сих пор ждут компенсаций за изъятых из-за АЧС свиней.

Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.

Украинские Национальные Новости

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