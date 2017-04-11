Фермерам в Ровенской обл. в прошлом году компенсации по АЧС выплатили в полном объеме

Также в ОГА отметили, что перед фермерами отсутствует задолженность компенсаций за АЧС.

“В результате ликвидации вспышек африканской чумы свиней, в соответствии с решениями государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при райгосадминистрациях, в 2016 году была выплачена компенсация в сумме 209 тыс. грн; в 2017 году — 28,8 тыс. грн. Компенсация выплачена в полном объеме,” — отметили в ОГА.

Зато, фермеры девяти областей до сих пор ждут компенсаций за изъятых из-за АЧС свиней.

Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.