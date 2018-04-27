Фехтування, бойовий гопак та “Забіг здоров′я”: сотні спортсменів зібрались в Ужгороді на фест
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сьогодні, 27 квітня, у центрі Ужгорода відбулося спортивне дійство “Ужгород Спорт Фест — 2018”, повідомляє кореспондент УНН.
Свято спорту стало частиною масштабного “Сакура Фесту”, котрий у ці дні триває в обласному центрі Закарпаття.
На площі Театральній зібралися представники більш ніж півтора десятка федерацій різних видів спорту. Юні спортсмени зі своїми наставниками влаштували глядачам показові виступи з боксу, кікбоксингу, східних єдиноборств, легкої атлетики, велоспорту, шахів, фехтування, важкої атлетики, пауерліфтингу, бойового гопака тощо.
Поки на головній міській сцені спортсмени демонстрували свої досягнення, вздовж річки Уж рушив “Забіг здоров′я”. Він зібрав близько сотні учасників і сполучив пішохідний та транспортний мости маршрутом міськими набережними.
Глядачі ж мали нагоду не лише дізнатися про спортивні здобутки і майстерність земляків, але й спробувати власні сили у різних видах спорту. Принагідно організатори свята запросили присутніх долучитися до здорового способу життя, зокрема й до участі в наступних спортивних заходах у місті. Адже вже 4 травня Ужгород вчергове масово сяде на велосипеди і розпочне міський заїзд “Big City Ride”, а 5-6 травня у рамках “Сакура Фесту” відбудеться фестиваль здорового сімейного відпочинку “МайсяФест”.
Як раніше повідомляв УНН, в Ужгороді відкрили велосезон 30-кілометровим заїздом.