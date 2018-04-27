Фехтование, боевой гопак и "Забег здоровья": сотни спортсменов собрались в Ужгороде на фестиваль

Праздник спорта стал частью масштабного "Сакура Фест", который в эти дни проходит в областном центре Закарпатья.

На Театральной площади собрались представители более чем полтора десятка федераций различных видов спорта. Юные спортсмены со своими наставниками устроили зрителям показательные выступления по боксу, кикбоксингу, восточных единоборств, легкой атлетике, велоспорту, шахматам, фехтованию, тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, боевого гопака и тому подобное.

Пока на главной городской сцене спортсмены демонстрировали свои достижения, вдоль реки Уж тронулся "Забег здоровья". Он собрал около сотни участников и сочетал пешеходный и транспортный мосты маршрутом городскими набережными.

Зрители же имели возможность не только узнать о спортивных достижениях и мастерстве земляков, но и попробовать свои силы в различных видах спорта. Попутно организаторы праздника пригласили присутствующих присоединиться к здоровому образу жизни, в том числе к участию в следующих спортивных мероприятиях в городе. Ведь уже 4 мая Ужгород очередной раз массово сядет на велосипеды и начнет городской заезд "Big City Ride", а 5-6 мая в рамках "Сакура Фест" пройдет фестиваль здорового семейного отдыха "МайсяФест".

Как ранее сообщал УНН, в Ужгороде открыли велосезон 30-километровым заездом.