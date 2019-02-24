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Фехтувальниця Харлан стала призером міжнародного Гран-прі

Фехтувальниця Харлан стала призером міжнародного Гран-прі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Представниця України Ольга Харлан потрапила на п'єдестал пошани з Гран-прі по фехтуванню в Каїрі, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

На шляху до півфіналу Харлан виявилася сильнішою за китаянку Хенг Янг, росіянку Ольгу Нікітіну, українку Аліну Комащук і китаянку Шао Йакі. У боротьбі за вихід до фіналу вона всього в один укол програла кореянці Чоі Су Йон. Як наслідок у Харлан "бронза".

Переможницею турніру стала росіянка Софія Велікая, яка здолала кореянку 15:12.

Зауважимо, що українка вперше здобула медаль в нинішньому сезоні на міжнародній арені.

Нагадаємо, українські шпажисти успішно виступили на етапі кадетського циклу у фінському місті Еспоо.

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