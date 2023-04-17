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Федоров відреагував на повідомлення про повістки у "Дії": послуги немає ані в розробці, ані в планах

Федоров відреагував на повідомлення про повістки у "Дії": послуги немає ані в розробці, ані в планах

Київ • УНН

 • 769986 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров відреагував на повідомлення про повістки у "Дії", завявивши, що послуги немає ані в розробці, ані в планах, пише УНН.

Цитата

"Коли в інтернеті знову пишуть, що повістки будуть у "Дії". Послуги немає ані в розробці, ані в планах. Зберігайте спокій, всім гарного дня", - написав Федоров у Telegram.

Нагадаємо

У мережі час від часу з'являються повідомлення про те, що повістки можуть з'явитися в "Дії". Їх уже спростовували.

Федоров також зазначав, що повістки в месенджерах вручати неможливо, принаймні "умовно цього року".

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