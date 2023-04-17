Федоров відреагував на повідомлення про повістки у "Дії": послуги немає ані в розробці, ані в планах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров відреагував на повідомлення про повістки у "Дії", завявивши, що послуги немає ані в розробці, ані в планах, пише УНН.
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"Коли в інтернеті знову пишуть, що повістки будуть у "Дії". Послуги немає ані в розробці, ані в планах. Зберігайте спокій, всім гарного дня", - написав Федоров у Telegram.
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У мережі час від часу з'являються повідомлення про те, що повістки можуть з'явитися в "Дії". Їх уже спростовували.
Федоров також зазначав, що повістки в месенджерах вручати неможливо, принаймні "умовно цього року".