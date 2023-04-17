Федоров отреагировал на сообщение о повестках в "Дія": услуги нет ни в разработке, ни в планах
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отреагировал на сообщения о повестках в "Дія", заявив, что услуги нет ни в разработке, ни в планах, пишет УНН.
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"Когда в интернете опять пишут, что повестки будут в "Дія". Услуги нет ни в разработке, ни в планах. Сохраняйте спокойствие, всем хорошего дня", - написал Федоров в Telegram.
Напомним
В сети время от времени появляются сообщения о том, что повестки могут появиться в "Дія". Их уже опровергали.
Федоров также отмечал, что повестки в мессенджерах вручать невозможно, по крайней мере, "условно в этом году".