Федоров отреагировал на сообщение о повестках в "Дія": услуги нет ни в разработке, ни в планах

Цитата

"Когда в интернете опять пишут, что повестки будут в "Дія". Услуги нет ни в разработке, ни в планах. Сохраняйте спокойствие, всем хорошего дня", - написал Федоров в Telegram.

Напомним

В сети время от времени появляются сообщения о том, что повестки могут появиться в "Дія". Их уже опровергали.

Федоров также отмечал, что повестки в мессенджерах вручать невозможно, по крайней мере, "условно в этом году".