Федоров: у реєстрі будівництва виявили "привіт-закладку" від попередників

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Фахівці виявили у реєстрі будівництва скрипт з назвою "не світить", який приховував зареєстровані документи на 10 днів, щоб вони не відображались в публічній частині реєстру. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив віце-прем’єр міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.