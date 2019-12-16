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Федоров: у реєстрі будівництва виявили "привіт-закладку" від попередників

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Фахівці виявили у реєстрі будівництва скрипт з назвою "не світить", який приховував зареєстровані документи на 10 днів, щоб вони не відображались в публічній частині реєстру. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив віце-прем’єр міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

"У минулу п'ятницю ми запустили перші 9 електронних послуг у сфері будівництва без чиновника. Лише за вихідні почато 19 будівництв та 6 об’єктів введено в експлуатацію онлайн", - повідомив віце-прем'єр.

З його слів, уважно стежачи за першими послугами, виявлено "дивний факт - документи після автоматизованої перевірки реєструються в реєстрі автоматично, втім, вони не відображаються в публічній частині реєстру".

"Тобто публічно перевірити, що, наприклад, декларація зареєстрована, неможливо. Наші фахівці швидко перевірили цю ситуацію і знайшли в реєстрі будівництва дуже дивний скрипт з не менш дивною назвою "не світить", який приховував документи на строк до 10 днів залежно від різних параметрів, які вносилися явно не адміністратором системи. Такий собі "привіт-закладка" від попередників", - написав Федоров.

Він зазначив, що це повністю пояснює схему, коли раніше після подачі людьми документів з ними зв’язувалися сторонні особи і пропонували прискорити реєстрацію документів.

Віце-прем’єр міністр додав, що скрипт видалили і пообіцяв оприлюднити реєстр будівництва у формі відкритих даних, щоб зняти всі можливі маніпуляції та приховування даних.

"Це дасть можливість ЗМІ, бізнесу, громадськості легко перевіряти легітимність будь-якого будівництва, аналізувати забудовника, чи багато в нього довгобудів та порушень у минулому — зробити цей ринок абсолютно прозорим", - відзначив Федоров.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук розповів, що за допомогою нової послуги "електронний кабінет забудовника" корупція з часом має зовсім зникнути як явище зі сфери будівництва.

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