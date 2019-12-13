Федоров розповів, якою буде майбутня державна IT-компанія
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, якою буде перша державна IT-компанія, яку Мінцифри планує створювати вже з січня. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
"Ми створюємо власну IT-команду. Команду, яка буде 24/7 опікуватися розвитком додатку "Дія". Наша мета — робити декілька релізів на місяць із новими послугами, для цього потрібна глибока концентрація. Важливо: старт роботи команди вже в січні", - зазначив Федоров.
За його словами, наразі активно створюються ринкові умови праці і Мінцифри шукає найкращих IOS/Android-розробників, проект-менеджерів, аналітиків, дизайнерів.
"Це буде перша сучасна державна міні IT-компанія. Без бюрократії, з чіткими KPI, навіть з кавою і в open space. Фінансувати будемо за рахунок економії грошей на IT-закупівлях. Нагадую, що кожного тижня ми економимо мільйони, зупиняючі підозрілі тендери. Вже зекономили на десяток IT-компаній", - написав Федоров.
Раніше УНН повідомляв, за словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, Міністерство цифрової трансформації хоче створити в Україні першу державну IT-компанію і залучити найкращих спеціалістів галузі.
Нагадаємо, 11 грудня "Державу у смартфоні" тестово запустили для 20 000 користувачів додатку "Дія".