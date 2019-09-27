Федоров: ми ще ні копійки з держбюджету не витратили
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Міністерство цифрової трансформації України ще не витратило ні копійки з Державного бюджету. Про це сьогодні на International IT Forum повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає кореспондент УНН.
"Хочу звернутися до бізнесу, до фондів. Я дуже хочу переглянути закон "Про приватне і державне партнерство". Ми ще поки ні копійки не витратили з Державного бюджету. Я звик працювати без грошей, знаходити ресурси і в обмежених ресурсах досягати цілей", - сказав Федоров.
За його словами, бізнес може допомогти розвивати цифрову державу, якщо братиме участь у проектах.
Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла проект Державного бюджету на наступний рік для подальшої роботи.