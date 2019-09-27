Федоров: мы еще ни копейки из госбюджета не потратили

"Хочу обратиться к бизнесу, к фондам. Я хочу пересмотреть закон "О частном и государственном партнерстве". Мы еще пока ни копейки не потратили из Государственного бюджета. Я привык работать без денег, находить ресурсы и в ограниченных ресурсах достигать целей", - сказал Федоров.

По его словам, бизнес может помочь развивать цифровое государство, если будет участвовать в проектах.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла проект Государственного бюджета на следующий год для дальнейшей работы.