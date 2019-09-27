Федоров: мы еще ни копейки из госбюджета не потратили
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Министерство цифровой трансформации Украины еще не потратило ни копейки из Государственного бюджета. Об этом сегодня на International IT Forum сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает корреспондент УНН.
"Хочу обратиться к бизнесу, к фондам. Я хочу пересмотреть закон "О частном и государственном партнерстве". Мы еще пока ни копейки не потратили из Государственного бюджета. Я привык работать без денег, находить ресурсы и в ограниченных ресурсах достигать целей", - сказал Федоров.
По его словам, бизнес может помочь развивать цифровое государство, если будет участвовать в проектах.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла проект Государственного бюджета на следующий год для дальнейшей работы.