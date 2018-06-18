Федерер став переможцем 98-го турніру в кар'єрі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У фіналі турніру “Mercedes Cup” з призовим фондом 730 тис. дол. Роджер Федерер виграв черговий титул в кар’єрі, інформує УНН з посиланням на сайт АТР.
Друга ракетка світу зустрічався з канадцем Мілошем Раонічем і переміг у двох партіях — 6:4, 7:6.
Федерер виконав 4 ейси, не допустив жодної подвійної і реалізував єдиний брейк-пойнт. На рахунку Раоніча 14 подач навиліт, 3 подвійні і 2 нереалізованих брейк-пойнта.
Примітно, що 36-річний швейцарець виграв 16-й поспіль матч на траві.
Окрім того, для Федерера цей успіх швейцарця в нинішньому сезоні, 18-й — на трав’яних турнірах і 98-й титул Асоціації тенісистів-професіоналів.