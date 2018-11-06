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Федерація футболу України розпочала проект по роботі з дитячими виправними колоніями

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Проект, націлений на виховання дітей з виправних колоній через футбол, запустила Федерація футболу України за підтримки Всеукраїнської національної федерації дворового футболу, пише офіційний сайт Всеукраїнської національної федерації дворового футболу, передає УНН.

“Помилки дітей — це завжди прорахунки дорослих. Батьків, виховної системи, держави. Якщо ми будемо приділяти їм більше часу і уваги, у нас не буде колоній для неповнолітніх. Щоб у дітей з’явилося усвідомлення їх проступків, з ними потрібно спілкуватися. Колючим дротом і важким режимом ви нічого не зможете змінити. Озлобити — зможете. Ви хочете, щоб виходячи звідси, вони бачили в вас ворогів, а потім система почала їх знищення? Виховувати — це значить спілкуватися, а не затягувати колючим дротом”, — сказав І.Кива.

При цьому представник ФФУ Юрій Титаренко зазначив, що важливість цього проекту полягає ще і в тому, що футбол дозволяє якісно розвивати комунікативні навички, а також підтримувати себе у формі.

“Футбол — це здоровий спосіб життя і поліпшити фізичну форму, якої не вистачає вихованцям колонії. Це командна гра, яка дозволяє розвивати комунікативні звички, вчить працювати в команді. Ми приєдналися до цього проекту охоче і намагаємося, щоб вихованці увійшли повноцінними громадянами в суспільство після того, як вийдуть з цієї установи. Звичайно, хотілося б, щоб між вихованцями пенітенціарних закладів відбувся фінальний турнір, але фізично це неможливо в силу специфіки та закритості самих закладів”, — повідомив Ю.Титаренко.

Цього разу матч відбувся в Кременчуцькій виховній колонії Полтавської області. На черзі ще п’ять турнірів, які пройдуть зокрема в Чернігівській і Запорізькій області.

За результатами турніру перше місце посіла команда “Патріот”. Друге і третє місце отримали команди “Лукас” і “Зірочка”. При цьому учасникам вручили пам’ятні призи, серед яких кубки, грамоти, а також сітки з м’ячами.

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