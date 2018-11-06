Федерация футбола Украины начала проект по работе с детскими исправительными колониями

“Ошибки детей — это всегда просчеты взрослых. Родителей, воспитательной системы, государства. Если мы будем уделять им больше времени и внимания, у нас не будет колоний для несовершеннолетних. Чтобы у детей появилось осознание их проступков, с ними нужно общаться. Колючей проволокой и тяжелым режимом вы ничего не сможете изменить. Озлобить — сможете. Вы хотите, чтобы выходя отсюда, они видели в вас врагов, а потом система начала их уничтожение? Воспитывать — это значит общаться, а не затягивать колючей проволокой”, — сказал И.Кива.

При этом представитель ФФУ Юрий Титаренко отметил, что важность данного проекта состоит еще и в том, что футбол позволяет качественно развивать коммуникативные навыки, а также поддерживать себя в форме.

“Футбол — это здоровый образ жизни и способ улучшить физическую форму, которой не хватает воспитанникам колонии. Это командная игра, которая позволяет развивать коммуникативные привычки, учит работать в команде. Мы присоединились к этому проекту охотно и стараемся, чтобы воспитанники вошли полноценными гражданами в общество после того, как выйдут из этого учреждения. Конечно, хотелось бы, чтобы между воспитанниками пенитенциарных заведений состоялся финальный турнир, но физически это невозможно в силу специфики и закрытости самых заведений”, — сообщил Ю.Титаренко.

В этот раз матч состоялся в Кременчугской воспитательной колонии Полтавской области. На очереди еще пять турниров, которые пройдут в частности в Черниговской и Запорожской области.

По результатам турнира первое место заняла команда “Патриот”. Второе и третье место получили команды “Лукас” и “Звездочка”. При этом участникам вручили памятные призы, среди которых кубки, грамоты, а также сетки с мячами.