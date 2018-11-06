Федерация футбола Украины начала проект по работе с детскими исправительными колониями
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Проект, нацеленный на воспитание детей из исправительных колоний через футбол, запустила Федерация футбола Украины при поддержке Всеукраинской национальной федерации дворового футбола, пишет официальный сайт Всеукраинской национальной федерации дворового футбола, передает УНН.
“Ошибки детей — это всегда просчеты взрослых. Родителей, воспитательной системы, государства. Если мы будем уделять им больше времени и внимания, у нас не будет колоний для несовершеннолетних. Чтобы у детей появилось осознание их проступков, с ними нужно общаться. Колючей проволокой и тяжелым режимом вы ничего не сможете изменить. Озлобить — сможете. Вы хотите, чтобы выходя отсюда, они видели в вас врагов, а потом система начала их уничтожение? Воспитывать — это значит общаться, а не затягивать колючей проволокой”, — сказал И.Кива.
При этом представитель ФФУ Юрий Титаренко отметил, что важность данного проекта состоит еще и в том, что футбол позволяет качественно развивать коммуникативные навыки, а также поддерживать себя в форме.
“Футбол — это здоровый образ жизни и способ улучшить физическую форму, которой не хватает воспитанникам колонии. Это командная игра, которая позволяет развивать коммуникативные привычки, учит работать в команде. Мы присоединились к этому проекту охотно и стараемся, чтобы воспитанники вошли полноценными гражданами в общество после того, как выйдут из этого учреждения. Конечно, хотелось бы, чтобы между воспитанниками пенитенциарных заведений состоялся финальный турнир, но физически это невозможно в силу специфики и закрытости самых заведений”, — сообщил Ю.Титаренко.
В этот раз матч состоялся в Кременчугской воспитательной колонии Полтавской области. На очереди еще пять турниров, которые пройдут в частности в Черниговской и Запорожской области.
По результатам турнира первое место заняла команда “Патриот”. Второе и третье место получили команды “Лукас” и “Звездочка”. При этом участникам вручили памятные призы, среди которых кубки, грамоты, а также сетки с мячами.