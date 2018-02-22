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ФДМУ повернув у держвласність 130 раніше приватизованих підприємств

ФДМУ повернув у держвласність 130 раніше приватизованих підприємств

Київ • УНН

 • 9113 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Фонд державного майна України повернув до державної власності 130 об’єктів, які раніше були приватизовані, через порушення приватизаційних зобов’язань інвесторів. Про це сказав в інтерв’ю “5 каналу” в.о. голови ФДМУ Віталій Трубаров, передає УНН.

"Таких глобальних підприємств, схожих на "Укртелеком", де би ми зробили схожу процедуру, немає. Але трохи менші, 130 об'єктів державної власності ми повернули назад у державну власність", - сказав він.

Нагадаємо, 12 грудня 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду Києва від 19 жовтня 2017 року у справі щодо розірвання договору купівлі-продажу акцій ВАТ "Укртелеком" та апеляційну скаргу ТОВ "ЕСУ" - без задоволення. Таким чином "Укртелеком" повернеться в державну власність

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