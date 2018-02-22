ФГИУ вернул в госсобственность 130 ранее приватизированных предприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Фонд государственного имущества Украины вернул в государственную собственность 130 объектов, которые ранее были приватизированы за нарушения приватизационных обязательств инвесторов. Об этом сказал в интервью "5 каналу" и.о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров, передает УНН.
"Таких глобальных предприятий, похожих на "Укртелеком", где бы мы сделали похожую процедуру, нет. Но поменьше, 130 объектов государственной собственности мы вернули обратно в государственную собственность", - сказал он.
Напомним, 12 декабря 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева от 19 октября 2017 года по делу о расторжении договора купли-продажи акций ПАО "Укртелеком" и апелляционную жалобу ООО "ЕСУ" - без удовлетворения. Таким образом "Укртелеком" вернется в государственную собственность.