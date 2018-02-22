ФГИУ вернул в госсобственность 130 ранее приватизированных предприятий

"Таких глобальных предприятий, похожих на "Укртелеком", где бы мы сделали похожую процедуру, нет. Но поменьше, 130 объектов государственной собственности мы вернули обратно в государственную собственность", - сказал он.

Напомним, 12 декабря 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева от 19 октября 2017 года по делу о расторжении договора купли-продажи акций ПАО "Укртелеком" и апелляционную жалобу ООО "ЕСУ" - без удовлетворения. Таким образом "Укртелеком" вернется в государственную собственность.