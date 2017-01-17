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ФБУ визначила кращих гравців останього ігрового тижня Суперліги Парі-Матч

ФБУ визначила кращих гравців останього ігрового тижня Суперліги Парі-Матч

Київ • УНН

 • 8925 перегляди

ДНІПРО-ПОЛТАВА-КИЇВ. 17 січня. УНН. Тренерська комісія ФБУ визначила найкращих гравців першого ігрового тижня Суперліги Парі-Матч 2017 року, повідомляє УНН-Центр.

Так, найкращими гравцями 9-15 січня визнано: захисника Джеймса Сміта ("Хімік", Южне) – очки - 18, підбирання - 4, передачі - 6; атакуючого захисника Павла Ревзіна ("Дніпро") – очки - 19, підбирання - 3, передачі - 2; форварда Романа Козлова ("Політехнік", Харків) – очки - 25, підбирання - 4; важкого форварда Макса Конате ("Запоріжжя-ZOG") – очки - 14, підбирання - 12, передачі - 4; центрового Аміля Хамзаєва ("Кремінь", Кременчук) – очки - 21, підбирання - 8, передачі.

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