ФБУ визначила кращих гравців останього ігрового тижня Суперліги Парі-Матч
Київ • УНН
ДНІПРО-ПОЛТАВА-КИЇВ. 17 січня. УНН. Тренерська комісія ФБУ визначила найкращих гравців першого ігрового тижня Суперліги Парі-Матч 2017 року, повідомляє УНН-Центр.
Так, найкращими гравцями 9-15 січня визнано: захисника Джеймса Сміта ("Хімік", Южне) – очки - 18, підбирання - 4, передачі - 6; атакуючого захисника Павла Ревзіна ("Дніпро") – очки - 19, підбирання - 3, передачі - 2; форварда Романа Козлова ("Політехнік", Харків) – очки - 25, підбирання - 4; важкого форварда Макса Конате ("Запоріжжя-ZOG") – очки - 14, підбирання - 12, передачі - 4; центрового Аміля Хамзаєва ("Кремінь", Кременчук) – очки - 21, підбирання - 8, передачі.