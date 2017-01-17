ФБУ определила лучших игроков последней игровой недели Суперлиги Пари-Матч
Киев • УНН
ДНЕПР-ПОЛТАВА-КИЕВ. 17 января. УНН. Тренерская комиссия ФБУ определила лучших игроков первой игровой недели Суперлиги Пари-Матч 2017 года, сообщает УНН-Центр.
Так, лучшими игроками 9-15 января признаны: защитник Джеймс Смит ( "Химик", Южный) - очки - 18 подбора - 4, передачи - 6; атакующий защитник Павел Ревзин ( "Днепр") - очки - 19 подбора - 3, передачи - 2; форвард Роман Козлов ( "Политехник", Харьков) - очки - 25 подбора - 4; тяжелый форвард Макс Конате ( "Запорожье-ZOG") - очки - 14 подбора - 12 передачи - 4; центровой Амиль Хамзаев ( "Кремень", Кременчуг) - очки - 21 подбора - 8, передачи.