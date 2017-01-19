ФБУ підбила підсумки останього ігрового тижня у жіночій Суперлізі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ 19 січня. УНН. У жіночій Суперлізі відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату. За їхніми підсумками визначено найкращих гравців тижня, передає УНН-Центр із посиланням на ФБУ.
Так, найкращими гравцями визнано:
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- Ольгу Сівакову (ІнтерХім-СДЮСШОР імені Литвака, Одеса). Очки — 24, підбирання — 1, передачі — 1;
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- Оксану Фастову (СДЮСШОР5-ДВУФК, Дніпро). Очки — 18,5, підбирання — 12,5, передачі — 3,5;
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- Наталію Цюбик (Динамо-НПУ, Київ). Очки — 19, підбирання — 4, передачі — 3;
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- Ольгу Яцковець (Авангард, Київ). Очки — 21, підбирання — 8, передачі — 1;
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- Тетяну Юркевічус (Вінницькі Блискавки). Очки — 23, підбирання — 17, передачі — 3,5.
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