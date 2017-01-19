ФБУ подвела итоги последней игровой недели в женской Суперлиге
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ 19 января. УНН. В женской Суперлиге состоялись очередные поединки регулярного чемпионата. По их итогам определены лучшие игроки недели, передает УНН-Центр со ссылкой на ФБУ.
Так, лучшими игроками признаны:
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- Ольга Сивакова (ИнтерХим-СДЮСШОР имени Литвака, Одесса). Очки - 24 подбора - 1, передачи - 1;
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- Оксана Фастова (СДЮСШОР5-ДВУФК, Днепр). Очки - 18,5, подбора - 12,5, передачи - 3,5;
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- Наталья Цюбик (Динамо-НПУ, Киев). Очки - 19 подбора - 4, передачи - 3;
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- Ольга Яцковец (Авангард, Киев). Очки - 21 подбора - 8, передачи - 1;
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- Татьяна Юркевичус (Винницкие Молнии). Очки - 23 подбора - 17 передачи - 3,5.
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