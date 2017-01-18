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ФБУ підбила підсумки останього ігрового тижня Суперліги Парі-Матч

ФБУ підбила підсумки останього ігрового тижня Суперліги Парі-Матч

Київ • УНН

 • 8191 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 18 січня. УНН. Федерація баскетболу України підбила підсумки останнього дванадцятого ігрового тижня Суперліги Парі-Матч, передає УНН-Центр.

Так, захисник “Політехніка” Роман Козлов став найрезультативнішим гравцем тижня в Суперлізі Парі-Матч. У виїзному поєдинку проти “Кременя” гравець харківської команди записав до свого активу 25 очок і допоміг “студентам” здобути другу перемогу в сезоні.

Кращим асистентом минулого тижня став розігруючий “Черкаських Мавп” Максим Мірошниченко. Молодий захисник роздав 10 результативних передач у виїзному поєдинку проти “Будівельника”, проте його команда перервати переможну серію киян не зуміла.

З 12 підбираннями за матч кращими минулого тижня стали форвард “Запоріжжя” Макс Конате і американський бігмен “Політехніка” Джаред Столікер. Лідер запорожців відзначився у виїзній грі проти “Дніпра”, а американець відпрацював на щитах в Кременчуці.

Найкориснішими гравцями в рамках першого туру третього кола регулярного чемпіонату стали захисники “Будівельника” та “Дніпра” Павло Ревзін і Павло Крутоус відповідно, в активі яких 22 бали в графі “рейтинг ефективності”.

Як повідомляв УНН, наступні поєдинки у рамках баскетбольної Суперліги Парі-Матч відбудуться 26 та 27 січня.

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