ФБУ підбила підсумки останього ігрового тижня Суперліги Парі-Матч
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 18 січня. УНН. Федерація баскетболу України підбила підсумки останнього дванадцятого ігрового тижня Суперліги Парі-Матч, передає УНН-Центр.
Так, захисник “Політехніка” Роман Козлов став найрезультативнішим гравцем тижня в Суперлізі Парі-Матч. У виїзному поєдинку проти “Кременя” гравець харківської команди записав до свого активу 25 очок і допоміг “студентам” здобути другу перемогу в сезоні.
Кращим асистентом минулого тижня став розігруючий “Черкаських Мавп” Максим Мірошниченко. Молодий захисник роздав 10 результативних передач у виїзному поєдинку проти “Будівельника”, проте його команда перервати переможну серію киян не зуміла.
З 12 підбираннями за матч кращими минулого тижня стали форвард “Запоріжжя” Макс Конате і американський бігмен “Політехніка” Джаред Столікер. Лідер запорожців відзначився у виїзній грі проти “Дніпра”, а американець відпрацював на щитах в Кременчуці.
Найкориснішими гравцями в рамках першого туру третього кола регулярного чемпіонату стали захисники “Будівельника” та “Дніпра” Павло Ревзін і Павло Крутоус відповідно, в активі яких 22 бали в графі “рейтинг ефективності”.
Як повідомляв УНН, наступні поєдинки у рамках баскетбольної Суперліги Парі-Матч відбудуться 26 та 27 січня.