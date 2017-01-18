ФБУ подвела итоги последней игровой недели Суперлиги Пари-Матч
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 18 января. УНН. Федерация баскетбола Украины подвела итоги последней двенадцатой игровой недели Суперлиги Пари-Матч, передает УНН-Центр.
Так, защитник "Политехника" Роман Козлов стал самым результативным игроком недели в Суперлиге Пари-Матч. В выездном поединке против «Кремня» игрок харьковской команды записал в свой актив 25 очков и помог "студентам" одержать вторую победу в сезоне.
Лучшим ассистентом на прошлой неделе стал разыгрывающий "Черкасских обезьян" Максим Мирошниченко. Молодой защитник раздал 10 результативных передач в выездном поединке против "Будивельника", однако его команда прервать победную серию киевлян не сумела.
С 12 подборами за матч лучше на прошлой неделе стали форвард "Запорожье" Макс Конате и американский бигмен "Политехника" Джаред Столикер. Лидер запорожцев отличился в выездной игре против "Днепра", а американец отработал на щитах в Кременчуге.
Полезными игроками в рамках первого тура третьего круга регулярного чемпионата стали защитники "Будивельника" и "Днепра" Павел Ревзин и Павел Крутоус соответственно, в активе которых 22 балла в графе "рейтинг эффективности".
Как сообщал УНН, следующие поединки в рамках баскетбольной Суперлиги Пари-Матч состоятся 26 и 27 января.