ФБР звільнило агента, який обіцяв не допустити перемоги Трампа під час виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Федеральне бюро розслідувань звільнило агента Пітера Строка, який у 2016 році в переписці зі своєю подругою обіцяв не дозволити Дональду Трампу перемогти на президентських виборах, повідомляє УНН з посиланням на публікацію видання The Washington Post.
Повідомляється, що в серпні 2016 року юристка ФБР Ліза Пейдж, з якою у Строка був роман, спитала під час переписки, чи стане Трамп президентом.
“Ні. Ми його зупинемо”, — написав у відповідь агент. У ФБР вирішили, що це повідомлення демонструє упередженість Строка стосовно Трампа, а також готовність співробітника Бюро вплинути на перспективи його перемоги у виборах. Строк вибачився за цей інцидент, а також наголосив, що він не впливав на його роботу в ФБР.
Зазначимо, що агент Строк входив до команди спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує ймовірне втручання Росії у вибори в США. Після того, як стало відомо про цю переписку, Строка відсторонили від розслідування.
Як повідомляв УНН, адміністрація президента США передала газеті The New York Times матеріали під грифом “Цілком таємно”, які стали підставою для початку розслідування тверджень про змову між передвиборчим штабом Дональда Трампа і російською владою.