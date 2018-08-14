ФБР уволило агента, который обещал не допустить победы Трампа во время выборов

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 5086 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 24465 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 10596 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
06:18 • 54047 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 133783 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 242350 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 186681 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 251804 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 280438 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 222595 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
6.7м/с
63%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 38601 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 43924 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 36483 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 32462 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 11376 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 309159 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 279894 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 364610 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 519425 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 607340 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 7730 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 46906 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 251804 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 91638 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 87147 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

ФБР уволило агента, который обещал не допустить победы Трампа во время выборов

Киев • УНН

 • 8456 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Федеральное бюро расследований уволило агента Питера Строка, который в 2016 году в переписке со своей подругой обещал не позволить Дональду Трампу победить на президентских выборах, сообщает УНН со ссылкой на публикацию издания The Washington Post.

ФБР уволило агента, который обещал не допустить победы Трампа во время выборов

Сообщается, что в августе 2016 юрист ФБР Лиза Пейдж, с которой у Строка был роман, спросила во время переписки, станет Трамп президентом.

“Нет. Мы его остановим”, — написал в ответ агент. В ФБР решили, что это сообщение демонстрирует предвзятость Строка относительно Трампа, а также готовность сотрудника Бюро повлиять на перспективы его победы в выборах. Строк извинился за этот инцидент, а также подчеркнул, что он не влиял на его работу в ФБР.

Отметим, что агент Строк входил в команду специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в выборы в США. После того, как стало известно об этой переписку, Строка отстранили от расследования.

Как сообщал УНН, администрация президента США передала газете The New York Times материалы под грифом “Совершенно секретно”, которые стали основанием для начала расследования утверждений о сговоре между предвыборным штабом Дональда Трампа и российскими властями.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.14
Bitcoin
$76,264.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.08
Золото
$3,040.96
Ethereum
$1,483.72