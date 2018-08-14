ФБР уволило агента, который обещал не допустить победы Трампа во время выборов

Сообщается, что в августе 2016 юрист ФБР Лиза Пейдж, с которой у Строка был роман, спросила во время переписки, станет Трамп президентом.

“Нет. Мы его остановим”, — написал в ответ агент. В ФБР решили, что это сообщение демонстрирует предвзятость Строка относительно Трампа, а также готовность сотрудника Бюро повлиять на перспективы его победы в выборах. Строк извинился за этот инцидент, а также подчеркнул, что он не влиял на его работу в ФБР.

Отметим, что агент Строк входил в команду специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в выборы в США. После того, как стало известно об этой переписку, Строка отстранили от расследования.

Как сообщал УНН, администрация президента США передала газете The New York Times материалы под грифом “Совершенно секретно”, которые стали основанием для начала расследования утверждений о сговоре между предвыборным штабом Дональда Трампа и российскими властями.