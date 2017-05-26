ФБР зацікавилося контактами зятя Д.Трампа з росіянами
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Зять американського президента Дональда Трампа, глава офісу з інновацій при Білому домі Джаред Кушнер є важливим фігурантом розслідування ФБР щодо можливого російського втручання у президентські вибори у США. Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на інформовані джерела, передає УНН.
Повідомляється, що ФБР цікавлять зустрічі Дж.Кушнера з послом Росії Сергієм Кисляком та головою “Внешэкономбанка” Сергієм Горьковим, які відбулися у грудні минулого року.
Також у поле зору слідчих потрапила участь Дж.Кушнера в одному з передвиборчих заходів Д.Трампа у квітні 2016 року у вашингтонському готелі Mayflower. Під час цього заходу, в якому брав участь російський посол, Д.Трамп виступив із промовою, в якій пообіцяв налагодити відносини з Росією.
Крім того, слідство намагається виявити факти можливих фінансових махінацій за участю Дж.Кушнера.
Як зазначається, поки що допиту зятя Д.Трампа не було. Адвокат Дж.Кушнера заявила, що її клієнт готовий співпрацювати зі слідством.
Як повідомляв УНН, раніше зять президента США вже висловлював готовність дати свідчення комітету Сенату з розвідки у справі щодо можливих зв’язків команди Д.Трампа з Росією.