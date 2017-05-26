ФБР заинтересовалось контактами зятя Д.Трампа с россиянами
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Зять американского президента Дональда Трампа, глава офиса по инновациям при Белом доме Джаред Кушнер является важным фигурантом расследования ФБР относительно возможного российского вмешательства в президентские выборы в США. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники, передает УНН.
Сообщается, что ФБР интересуют встречи Дж.Кушнера с послом России Сергеем Кисляком и главой “Внешэкономбанка” Сергеем Горьковым, которые состоялись в декабре прошлого года.
Также в поле зрения следователей попало участие Дж.Кушнера в одном из предвыборных мероприятий Д.Трампа в апреле 2016 года в вашингтонском отеле Mayflower. Во время этого мероприятия, в котором участвовал российский посол, Д.Трамп выступил с речью, в которой пообещал наладить отношения с Россией.
Кроме того, следствие пытается выявить факты предполагаемых финансовых махинаций с участием Дж.Кушнера.
Как отмечается, пока допроса зятя Д.Трампа не было. Адвокат Дж.Кушнера заявила, что ее клиент готов сотрудничать со следствием.
Как сообщал УНН, ранее зять президента США уже выражал готовность дать показания комитету Сената по разведке по делу о возможных связях команды Д.Трампа с Россией.