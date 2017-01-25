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ФБР прослуховувало розмови посла Росії з радником Д.Трампа - ЗМІ

ФБР прослуховувало розмови посла Росії з радником Д.Трампа - ЗМІ

Київ • УНН

 • 9658 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Американське бюро розслідування (ФБР) прослуховувало телефонні розмови радника з національної безпеки Дональда Трампа Майкла Флінна і російського посла в США Сергія Кисляка. Про це повідомляє NBC з посиланням на неназваного співробітника американської розвідки, передає УНН.

Видання зазначає, що співробітники ФБР не знайшли нічого "неналежного" в їхній бесіді. За словами джерела, прослуховування розмови не було формальним розслідуванням.

Як повідомляється, С.Кисляк і М.Флінн, неодноразово зідзвонювалися, в тому числі в той день, коли екс-президент США Барак Обама оголосив про нові санкції проти Росії у зв'язку з її втручанням у вибори.

Як повідомляв УНН, що контррозвідка США перевірила зв'язок радника з національної безпеки президента Дональда Трампа, в тому числі його телефонні дзвінки до посла Росії наприкінці грудня.

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