ФБР прослушивало разговоры посла России с советником Д.Трампа - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Американское бюро расследования (ФБР) прослушивала телефонные разговоры советника по национальной безопасности Дональда Трампа Майкла Флинна и российского посла в США Сергея Кисляка. Об этом сообщает NBC со ссылкой на неназванного сотрудника американской разведки, передает УНН.
Издание отмечает, что сотрудники ФБР не нашли ничего "ненадлежащего" в их беседе. По словам источника, прослушивание разговора не было формальным расследованием.
Как сообщается, С.Кисляк и М.Флинн, неоднократно созванивались, в том числе в тот день, когда экс-президент США Барак Обама объявил о новых санкциях против России в связи с ее вмешательством в выборы.
Как сообщал УНН, что контрразведка США проверила связь советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа , в том числе его телефонные звонки к послу России в конце декабря.