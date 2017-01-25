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ФБР прослушивало разговоры посла России с советником Д.Трампа - СМИ

ФБР прослушивало разговоры посла России с советником Д.Трампа - СМИ

Киев • УНН

 • 9658 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Американское бюро расследования (ФБР) прослушивала телефонные разговоры советника по национальной безопасности Дональда Трампа Майкла Флинна и российского посла в США Сергея Кисляка. Об этом сообщает NBC со ссылкой на неназванного сотрудника американской разведки, передает УНН.

Издание отмечает, что сотрудники ФБР не нашли ничего "ненадлежащего" в их беседе. По словам источника, прослушивание разговора не было формальным расследованием.

Как сообщается, С.Кисляк и М.Флинн, неоднократно созванивались, в том числе в тот день, когда экс-президент США Барак Обама объявил о новых санкциях против России в связи с ее вмешательством в выборы.

Как сообщал УНН, что контрразведка США проверила связь советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа , в том числе его телефонные звонки к послу России в конце декабря.

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