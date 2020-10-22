Фаворов пояснив, чому Україна може отримати препарат, що захищатиме від COVID-19

“Спільно (з главою МОЗ Степановим — ред.) ми вирішили, що по міжнародним визначенням вакцини, ви повинні показати, що ваші освічені антитіла нейтралізують вірус. На жаль, у багатьох вакцинах, яких тепер більше сотні, це не обов’язково показано. Це у нас зайняло досить багато часу, але нам вдалося показати що моноклональні антитіла мишей, яких ми імунізували нашим білком, не давали вірусу руйнувати культуру клітин. Тобто, науково обгрунтовано, доведено, вони захищають клітини людини від дії вірусу. Після цього можна говорити, що з цього моменту ми можемо починати робити вакцину”, — сказав Фаворов.

За його словами, це тривалий процес, він включає три фази перевірки.

“Але вже ясно, що з часом ми зможемо отримати препарат, який буде захищати від COVID-19”, — додав він.

Нагадаємо, раніше сьогодні Президент України Володимир Зеленський анонсував створення унікальної української вакцини від COVID-19.