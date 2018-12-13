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Фаворити футбольної Ліги чемпіонів за підсумками групового етапу продовжили шлях в турнірі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Сенсацій за підсумками групового етапу футбольної Ліги чемпіонів не відбулося — в 1/8 фіналу пробилися усі ті команди, від яких цього чекали. Груповий турнір запам’ятався гострою боротьбою в ряді груп за другі місця, що дають право на вихід в плей-офф, а також несподіваним видаленням форварда “Ювентуса” Кріштіану Роналду в його першій же грі в турнірі за новий клуб, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Фаворити футбольної Ліги чемпіонів за підсумками групового етапу продовжили шлях в турнірі

З групи А вийшли німецька “Боруссія” і іспанський “Атлетіко”, які набрали однакову кількість очок (по 13), але дортмундський клуб зайняв перше місце завдяки успіху над мадридцями в особистих зустрічах. В 1/16 фіналу Ліги Європи вийшов бельгійський “Брюгге”. Розчарував “Монако”, який набрав всього одне очко. По ходу турніру монегаски поміняли тренера — Леонарду Жардіма змінив відомий у минулому нападник команди Тьєррі Анрі.

Єдине очко “Монако” здобуло в матчі з “Брюгге”. Монегаски ще два роки тому виходили з групи з першого місця, а тепер другий рік поспіль закінчують турнір у своїй аутсайдерами.

У групі В переможцем очікувано стала “Барселона”, а Ліонель Мессі обійшов Кріштіану Роналду за кількістю голів на груповій стадії за всю історію турніру, забивши в п’ятому турі ПСВ 66-й м’яч у 66 зустрічах. Після того матчу “Барселона” гарантувала собі перше місце в групі. За другу сходинку сперечалися англійський “Тоттенхем” з італійським “Інтером”.

При рівності очок лондонський клуб обходив міланців завдяки успіху в особистих зустрічах. Боротьба за друге місце між “Тоттенхемом” і “Інтером” йшла до останнього туру, і англійці в грі з напіврезервним складом “Барселони”, програючи 0:1, врятувалися за п’ять хвилин до кінця основного часу. Мессі весь матч провів на лаві запасних. “Інтер” же після голу від ПСВ відігрався тільки ближче до кінця другого тайму, але забити ще раз італійський клуб не зумів і залишився позаду “Тоттенхема”.

Цікавою вийшла розв’язка в групі С, де перед останнім туром на дві путівки в 1/8 фіналу претендували “Парі Сен-Жермен”, “Ліверпуль” і “Наполі”. Після п’яти матчів лідирував “Наполі”, але італійський клуб чекав поєдинок з прямим конкурентом — “Ліверпулем” — за вихід з групи, а парижан в Белграді чекала аутсайдер “Црвена Звезда”. Французький клуб передбачувано виграв з рахунком 4:1 і забезпечив собі путівку в плей-офф.

“Наполі” ж для виходу з групи влаштовувала нічия, але італійська команда її не втримала, пропустивши від “Ліверпуля” єдиний м’яч, дозволивши “Парі Сен-Жермені” стати лідером. “Ліверпуль” і “Наполі” зрівнялися за очками, перемігши в очних зустрічах з однаковим рахунком (1:0) і маючи між собою однакову різницю забитих і пропущених м’ячів. Англійська команда виявилася вище “Наполі” за рахунок більшої кількості забитих голів — дев’ять у “Ліверпуля” проти семи у суперника. Неаполітанці ж другий рік поспіль залишаються в групі третіми.

У групі D, де виступав московський “Локомотив”, “Порту” фінішував першим без жодної поразки. Німецький “Шальке”, що бореться зараз за виживання в чемпіонаті Німеччини, програв лише раз, а до заключного туру команда з Гельзенкірхена забезпечила собі друге місце.

У групі за участю чеської “Вікторії”, а також московського ЦСКА явні фаворити “Реал” і “Рома” завчасно забезпечили собі місце в 1/8 фіналу. При цьому чинний переможець Ліги чемпіонів, змінивши по ходу турніру тренера, двічі впевнено здолав римлян, але при цьому також поступився в обох матчах ЦСКА (0:1, 0:3). До слова, в останній зустрічі мадридці грали в ранзі переможця групи, виступаючи без ряду основних гравців.

У групі F в плей-офф вийти міг донецький “Шахтар”, якби обіграв в останньому турі французький “Ліон”. Матч проходив в Києві. Після нічиїх з німецьким “Хоффенхаймом” (2:2) і “Ліоном” (2:2), а також великих поразок від “Манчестер Сіті” (0:3, 0:6) донецький клуб виграв в Німеччині (3:2) , але в Києві не зміг утримати перемогу над французами (1:1), які і обійшли “Шахтар”. Примітно, що рік тому українці теж грали в групі з “Манчестер Сіті”, але тоді вийшли в плей-офф турніру, обійшовши “Наполі”.

“Баварія” і “Аякс” в очному поєдинку розігрували звання переможця групи Е, до цього матчу суперники підійшли з мінімальними очковими втратами. Амстердамський клуб забезпечив собі місце в плей-офф за тур до фінішу групового етапу, перемігши в Афінах місцевий АЕК (2:0), а “Баварія” — за два. При цьому гра голландців в Греції супроводжувалася заворушеннями, які влаштували вболівальники АЕКа, а на одній з трибун стадіону підпалили крісло. Гра ж “Баварії” і “Аякса” в Амстердамі завершилася результативною нічиєю (3:3), третє місце в групі посіла португальська “Бенфіка”, четверте — АЕК.

З групи Н в плей-офф вийшли “Ювентус” і “Манчестер Юнайтед”, а в Лігу Європи — “Валенсія”. Лідери обмінялися гостьовими перемогами, а туринський клуб став в групі першим, випередивши манкуніанців на два очки, оскільки іспанці в останньому турі обіграли підопічних Жозе Моурінью.

17 грудня всі учасники 1/8 фіналу дізнаються суперників за підсумками жеребкування. Команди будуть розділені на два кошики: в одну помістять переможців груп, в другу — команди, що зайняли в своїх квартетах другі місця. Один з одним не зможуть зіграти клуби з однієї групи, а також з однієї країни. Перші матчі 1/8 фіналу пройдуть 12/13 і 19/20 лютого, матчі-відповіді — 5/6 і 12/13 березня, переможці груп перші зустрічі проведуть на виїзді.

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