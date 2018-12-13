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Фавориты футбольной Лиги чемпионов по итогам группового этапа продолжили путь в турнире

Киев • УНН

 • 9708 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Сенсаций по итогам завершившегося группового этапа футбольной Лиги чемпионов не произошло — в 1/8 финала пробились все те команды, от которых этого ждали. Групповой турнир запомнился острой борьбой в ряде групп за вторые места, дающие право на выход в плей-офф, а также неожиданным удалением форварда “Ювентуса” Криштиану Роналду в его первой же игре в турнире за новый клуб, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Фавориты футбольной Лиги чемпионов по итогам группового этапа продолжили путь в турнире

Из группы А вышли немецкая “Боруссия” и испанский “Атлетико”, которые набрали одинаковое количество очков (по 13), но дортмундский клуб занял первое место благодаря успеху над мадридцами в личных встречах. В 1/16 финала Лиги Европы вышел бельгийский “Брюгге”. Разочаровал “Монако”, который набрал всего одно очко. По ходу турнира монегаски поменяли тренера — Леонарду Жардима сменил известный в прошлом нападающий команды Тьерри Анри.

Единственное очко “Монако” добыло в матче с “Брюгге”. Монегаски еще два года назад выходили из группы с первого месте, а теперь второй год подряд заканчивают турнир в своей аутсайдерами.

В группе В победителем ожидаемо стала “Барселона”, а Лионель Месси обошел Криштиану Роналду по количеству голов на групповой стадии за всю историю турнира, забив в пятом туре ПСВ 66-й мяч в 66 встречах. После того матча “Барселона” гарантировала себе первое место в группе. За вторую строчку спорили английский “Тоттенхэм” с итальянским “Интером”.

При равенстве очков лондонский клуб обходил миланцев благодаря успеху в личных встречах. Борьба за второе место между “Тоттенхэмом” и “Интером” шла до последнего тура, и англичане в игре с полурезервным составом “Барселоны”, проигрывая 0:1, спаслись за пять минут до конца основного времени. Месси весь матч провел на скамейке запасных. “Интер” же после гола от ПСВ отыгрался только ближе к концу второго тайма, но забить еще раз итальянский клуб не сумел и остался позади “Тоттенхэма”.

Увлекательной получилась развязка в группе С, где перед последним туром на две путевки в 1/8 финала претендовали “Пари Сен-Жермен”, “Ливерпуль” и “Наполи”. После пяти матчей лидировал “Наполи”, но итальянскому клубу предстоял поединок с прямым конкурентом — “Ливерпулем” — за выход из группы, а парижан в Белграде ждала аутсайдер “Црвена Звезда”. Французский клуб предсказуемо выиграл со счетом 4:1 и обеспечил себе путевку в плей-офф.

“Наполи” же для выхода из группы устраивала ничья, но итальянская команда ее не удержала, пропустив от “Ливерпуля” единственный мяч, позволив “Пари Сен-Жермену” стать лидером. “Ливерпуль” и “Наполи” сравнялись по очкам, победив в очных встречах с одинаковым счетом (1:0) и имея между собой одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей. Английская команда оказалась выше “Наполи” за счет большего количества забитых голов — девять у “Ливерпуля” против семи у соперника. Неаполитанцы же второй год подряд остаются в группе третьими.

В группе D, где выступали московский “Локомотив”, “Порту” финишировал первым без единого поражения. Немецкий “Шальке”, борющийся сейчас за выживание в чемпионате Германии, проиграл лишь раз, а к заключительному туру команда из Гельзенкирхена обеспечила себе второе место.

В группе с участием чешской “Виктории”, а также московского ЦСКА явные фавориты “Реал” и “Рома” заблаговременно обеспечили себе место в 1/8 финала. При этом действующий победитель Лиги чемпионов, сменив по ходу турнира тренера, дважды уверенно одолел римлян, но при этом также уступил в обоих матчах ЦСКА (0:1, 0:3). К слову, в последней встрече мадридцы играли в ранге победителя группы, выступая без ряда основных игроков.

В группе F в плей-офф выйти мог донецкий “Шахтер”, если бы обыграл в последнем туре французский “Лион”. Матч проходил в Киеве. После ничьих с немецким “Хоффенхаймом” (2:2) и “Лионом” (2:2), а также крупных поражений от “Манчестер Сити” (0:3, 0:6) донецкий клуб выиграл в Германии (3:2), но в Киеве не смог удержать победу над французами (1:1), которые и обошли “Шахтер”. Примечательно, что год назад украинцы тоже играли в группе с “Манчестер Сити”, но тогда вышли в плей-офф турнира, обойдя “Наполи”.

“Бавария” и “Аякс” в очном поединке разыгрывали звание победителя группы Е, к этому матчу соперники подошли с минимальными очковыми потерями. Амстердамский клуб обеспечил себе место в плей-офф за тур до финиша группового этапа, победив в Афинах местный АЕК (2:0), а “Бавария” — за два. При этом игра голландцев в Греции сопровождалась беспорядками, которые устроили болельщики АЕКа, а на одной из трибун стадиона подожгли кресло. Игра же “Баварии” и “Аякса” в Амстердаме завершилась результативной ничьей (3:3), третье место в группе заняла португальская “Бенфика”, четвертое — АЕК.

Из группы Н в плей-офф вышли “Ювентус” и “Манчестер Юнайтед”, а в Лигу Европы — “Валенсия”, в составе которой Денис Черышев провел только три матча в турнире. Лидеры обменялись гостевыми победами, а туринский клуб стал в группе первым, опередив манкунианцев на два очка, поскольку испанцы в последнем туре обыграли подопечных Жозе Моуринью.

17 декабря все участники 1/8 финала узнают соперников по итогам жеребьевки. Команды будут разделены на две корзины: в одну поместят победителей групп, во вторую — команды, занявшие в своих квартетах вторые места. Друг с другом не смогут сыграть клубы из одной группы, а также из одной страны. Первые матчи 1/8 финала пройдут 12/13 и 19/20 февраля, ответные — 5/6 и 12/13 марта, победители групп первые встречи проведут на выезде.

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