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FAVBET визнано компанією з кращою корпоративною культурою

FAVBET визнано компанією з кращою корпоративною культурою

Київ • УНН

 • 372990 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Нагороду за кращу корпоративну культуру серед українських компаній FAVBET отримав під час HR Wisdom Summit — щорічної конференції лідерів HR-спільноти України від бюро ekonomika+, видання delo.ua та журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших».

Цього року HR Wisdom Summit проходив 14 вересня у DTEK Academy та зібрав понад 30 HR-директорів провідних компаній країни, які ділилися власним досвідом ефективного управління людським капіталом під час війни.

Під час події говорили про основні виклики, що сьогодні постають перед бізнесом: утримання талантів, реінтеграція ветеранів до корпоративного життя та правильне використання досвіду фахівців, що повертаються з-за кордону.

HR-директор FAVBET Сергій Кошиль у своєму виступі «Вплив IV промислової революції на ринок праці» торкнувся основних трендів, що формують сучасний ринок праці в Україні та світі.

За підсумком події FAVBET отримав нагороду «Краща корпоративна культура», якою на HR Wisdom Summit відзначають компанії, де створені найкращі умови для роботи та розвитку талантів.

«Діяльність FAVBET укорінена в спорті, тому відчуття приналежності до однієї команди — важлива частина нашої корпоративної культури. Ми цінуємо кожного гравця та робимо все можливе, щоб вони відчували себе чемпіонами. Це й додаткові можливості для професійного та спортивного розвитку, і корпоративні події, і щоденна робота наших піпл-партнерів — співробітників HR-відділу, які супроводжують фавбетівців з першого дня працевлаштування та дбають про їхній комфорт», — розповідає Сергій Кошиль.

FAVBET — провідна українська iGaming-компанія з 24-річною історією, ліцензійний гравець національного ринку азартних розваг та один з найбільших спонсорів українського спорту. Як відповідальний бізнес, FAVBET з перших днів активно залучається до підтримки української армії, а також реалізує низку ініціатив із забезпечення ЗСУ та допомоги постраждалим від війни через власний благодійний фонд FAVBET Foundation.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ «БК “ФАВБЕТ”» на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК “ФАВБЕТ”» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за №43

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