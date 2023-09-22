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FAVBET признан компанией с лучшей корпоративной культурой

FAVBET признан компанией с лучшей корпоративной культурой

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Награду за лучшую корпоративную культуру среди украинских компаний FAVBET получил на HR Wisdom Summit — ежегодной конференции лидеров HR-сообщества Украины от бюро ekonomika+, издания delo.ua и журнала «ТОП-100. Рейтинги самых больших».

В этом году HR Wisdom Summit проходил 14 сентября в DTEK Academy и собрал более 30 HR директоров ведущих компаний страны, которые делились собственным опытом эффективного управления человеческим капиталом во время войны.

Во время события говорили об основных вызовах, которые сегодня предстают перед бизнесом: удержание талантов, реинтеграция ветеранов в корпоративную жизнь и правильное использование опыта возвращающихся из-за рубежа специалистов.

HR-директор FAVBET Сергей Кошиль в своем выступлении «Влияние IV промышленной революции на рынок труда» затронул основные тренды, формирующие современный рынок труда в Украине и мире.

По итогам события FAVBET получил награду "Лучшая корпоративная культура", которой на HR Wisdom Summit отмечают компании, где созданы лучшие условия для работы и развития талантов.

«Деятельность FAVBET укоренена в спорте, поэтому чувство принадлежности к одной команде – важная часть нашей корпоративной культуры. Мы ценим каждого игрока и делаем все возможное, чтобы они чувствовали себя чемпионами. Это и дополнительные возможности для профессионального и спортивного развития, и корпоративные события, и ежедневная работа наших пипл-партнеров — сотрудников HR-отдела, которые сопровождают фавбетовцев с первого дня трудоустройства и заботятся об их комфорте», — рассказывает Сергей Кошиль.

FAVBET — ведущая украинская iGaming-компания с 24-летней историей, лицензионный игрок национального рынка азартных развлечений и один из самых больших спонсоров украинского спорта. Как ответственный бизнес FAVBET с первых дней активно вовлекается в поддержку украинской армии, а также реализует ряд инициатив по обеспечению ВСУ и помощи пострадавшим от войны через собственный благотворительный фонд FAVBET Foundation.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПОЛУЧАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выданная ООО «БК “ФАВБЕТ”» на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 года №137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведение букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выданная ООО «БК “ФАВБЕТ”» на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года №43

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