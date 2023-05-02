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FAVBET та YouTube-канали «Футбол 2.0» відтепер партнери

FAVBET та YouTube-канали «Футбол 2.0» відтепер партнери

Київ • УНН

 • 1192819 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Відтепер FAVBET — партнер групи YouTube-каналів «Футбол 2.0». Ексклюзивне партнерство з Олександром Денисовим та його медіа розраховано на три роки. Мета співпраці: підтримка інтересу українського вболівальника до футболу та розвиток українськомовного YouTube-контенту.

«Для FAVBET важливо бути всередині гри: всередині спорту, всередині аудиторії вболівальників. Співпраця з Олександром Денисовим дає можливість ділитися якісним контентом та охоплювати ще більше фанатів футболу», — впевнений СОO FAVBET Михайло Труба.

Олександр Денисов — заслужений журналіст України і спортивний ведучий, автор популярних проєктів та найвідоміший топ-менеджер у сфері футбольного медіа. Заснував найбільшу групу YouTube-каналів «Футбол 2.0». Платформу з якісним футбольним контентом, де справжні фани та новачки у футболі знайдуть для себе цікаві формати.

«Партнерство Футбол 2.0 і FAVBET — це дуже хороша новина саме для глядача. Ми об'єдналися заради однієї мети — якісний спортивний контент українською мовою на YouTube. А це означає, зокрема, ще більше нових програм, одна з яких вже скоро. Тож чекайте на прем'єру ще одного YouTube-каналу з нашої групи!», — ділиться своїми думками Олександр.

Саме тому FAVBET та Олександр Денисов впевнені, що спільні зусилля дозволять популяризувати футбол та збільшити українську футбольну аудиторію в YouTube.

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