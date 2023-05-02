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FAVBET и YouTube-каналы "Футбол 2.0" отныне партнеры

FAVBET и YouTube-каналы "Футбол 2.0" отныне партнеры

Киев • УНН

 • 1192812 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Отныне FAVBET — партнер группы YouTube-каналов «Футбол 2.0». Эксклюзивное партнерство с Александром Денисовым и его медиа рассчитано на три года. Цель сотрудничества: поддержка интереса украинского болельщика к футболу и развитие украиноязычного YouTube-контента.

«Для FAVBET важно быть внутри игры: внутри спорта, внутри аудитории болельщиков. Сотрудничество с Александром Денисовым дает возможность делиться качественным контентом и охватывать еще больше фанатов футбола», — уверен СОO FAVBET Михаил Труба.

Александр Денисов — заслуженный журналист Украины и спортивный ведущий, автор популярных проектов и самый известный топ-менеджер в сфере футбольного медиа. Основал крупнейшую группу YouTube-каналов «Футбол 2.0». Платформу с качественным футбольным контентом, где настоящие фаны и новички в футболе найдут для себя интересные форматы.

«Партнерство Футбол 2.0 и FAVBET — это очень хорошая новость именно для зрителя. Мы объединились ради одной цели — качественный спортивный контент на украинском языке на YouTube. А это означает, в частности, еще больше новых программ, одна из которых уже скоро. Так что ждите премьеру еще одного YouTube-канала из нашей группы!», — делится своими мыслями Александр.

Именно поэтому FAVBET и Александр Денисов уверены, что совместные усилия позволят популяризировать футбол и увеличить украинскую футбольную аудиторию в YouTube.

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