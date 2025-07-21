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FAVBET сплатив 4,37 млрд грн податків за перше півріччя 2025 року

Київ • УНН

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За перше півріччя 2025 року FAVBET перерахував до держбюджету 4,37 млрд гривень податків, що на 40% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Компанія також активно підтримує українську армію та ініціативи щодо соціальної відповідальності.

FAVBET сплатив 4,37 млрд грн податків за перше півріччя 2025 року

За перше півріччя 2025 року група компаній FAVBET перерахувала до державного бюджету України 4,37 млрд гривень податкових платежів, передає УНН.

Для порівняння, за аналогічний період 2024 року податкові відрахування склали 3,08 млрд. Таким чином, обсяг сплачених податків у 2025 році суттєво зріс — більше ніж на 40%, що свідчить про стабільне збільшення податкового внеску компанії до бюджету України.

За весь 2024 рік сума податкових надходжень від групи склала 6,75 млрд гривень.

Ми бачимо, як гральна індустрія змінюється: удосконалюються підходи до відповідальної гри, змінюються формати маркетингу, відбувається активна комунікація з міжнародними компаніями. Своєчасна, безумовна та в повному обсязі сплата податків є аксіомою та непорушним правилом діяльності бізнесу 

- зазначають в групі компаній і акцентують увагу на тому, що водночас, спостерігається загальна тенденція падіння ринку, обсягів депозитів. 

Група компаній веде прозорий бізнес відповідно до чинного законодавства України та готова до повної співпраці з контролюючими органами у разі виникнення відповідних запитів.

Всі податкові зобов’язання виконуються нами своєчасно та у повному обсязі, що підтверджують офіційні документи та звіти податкових органів. Ми відкриті до будь-яких перевірок та вважаємо подібні звинувачення спробою необґрунтованого тиску 

- заявили в групі компаній.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну сума допомоги українській армії та Силам оборони становить більше 730 млн грн.

Також бізнес залишається активним учасником ініціатив у сфері соціальної відповідальності. З 2023 року FAVBET є генеральним партнером комплексного проєкту впровадження в Україні соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності.

Протягом 2024 року в межах проєкту було затверджено державний стандарт державний стандарт соціально-психологічної реабілітації осіб із ігровою залежністю, а також відкрито спеціалізований центр.

У 2025 році FAVBET підтримала програму міжнародного обміну досвідом для українських експертів з відповідальної гри та протидії ігровій залежності, ініційовану ГС "Центр відповідальної гри".

Розвиток грального ринку має йти пліч-о-пліч з посиленням стандартів захисту гравців з боку операторів та держави. Це підхід, який успішно застосовується у світі, і який ми прагнемо зробити звичним в Україні 

- кажуть у FAVBET.
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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